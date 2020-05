SUSS MicroTec springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sieben Prozent zubuche. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 10,40 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Dann damit kostet SUSS MicroTec damit so viel wie noch in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 9,90 EUR ausgelotet. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die bei SUSS MicroTec eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

