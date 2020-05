Der Sturz der Aktie der Deutschen Bank war bereits tief und die Erholung ist noch nicht überzeugend. Der Widerstand bei €7.409 war so heftig, dass die Aktie nur dank der Unterstützung bei €5.795 nicht direkt in die Tiefe gerauscht ist. Die Abwärtsbewegung in Richtung €3.870 deutet sich aber bereits deutlich an. Hier wird es für die Deutsche Bank kritisch. Hier drohen Übernahmen oder der Abschied aus dem DAX30. Deshalb erwarten wir, dass die Bullen ihre Chance nutzen und die Aktie dann auf die Hörner nehmen.

Dann sollten zumindest wieder Kurse im Bereich von €9 möglich sein. Etwas optimistischer ist unser Alternativszenario.

Szenario 2 Alternativszenario 30%

Für weniger wahrscheinlich halten wir es, dass die Aktie direkt Anlauf nimmt, um die Hürde bei €7.409 zu meistern. Mit Unterstützung der Bullen wäre dann ein Ausbruch bis zum Widerstand bei €9.103 möglich. Danach müsste die Lage neu beurteilt werden.

FAZIT

Die Deutsche Bank ist in unruhigem Fahrwasser. Die Strömung treibt die Aktie in Richtung neuer Tiefs und hier können einige unangenehme Überraschungen drohen. Allerdings sollte die Aktie die Wende spätestens im Bereich von €3.870 schaffen und wieder sichere Ufer im Bereich von €9 ansteuern. Gelingt die Wende bereits jetzt, könnte die Aktie zumindest die €9.103 anpeilen. Ein Sprung über den Widerstand bei €9.745 erscheint aber in beiden Varianten unwahrscheinlich.

Wir werden in unserem am heutigen Mittwoch erscheinenden DAX30 Aktienpaket in 5-8 Dax werten aktiv und sehr wahrscheinlich die nächsten Tage noch einsteigen! Wenn Sie den Start für Langfristige Positionen nicht verpassen wollen, testen Sie Deutschlands akkurateste Aktienanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de