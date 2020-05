Die Aktie der Naga Group liegt heute deutlich im Plus. Aktuell notiert der Aktienkurs des Unternehmens im Tradegate-Handel mehr als 8 Prozent im Plus bei 2,32 Euro, nicht zuletzt weil vom Unternehmen heute ein neues Fintech-Produkt angekündigt wurde: „NAGA Pay wird zu Beginn des vierten Quartals 2020 als separate native iOS- und Android App auf den Markt kommen”, so das Unternehmen am frühen Mittwochnachmittag. In der neuen App ...