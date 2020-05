Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens fällt es in einem robusten Marktumfeld noch immer schwer, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Während der Gesamtmarkt offenkundig weiter nach oben will, konsolidiert die Aktie von Drägerwerk ihre vorherige „Corona-Rally“.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die Situation für die Aktie im wahrsten Sinne des Wortes weiter zugespitzt. So hieß es in unserer Kommentierung vom 25.04. unter anderem „[…] Als Ergebnis der jüngsten Kursentwicklung hat sich eine interessante Chartkonstellation ausgebildet. Das Ganze lässt sich als bullische Keil-Formation (grün) interpretieren. Sollte diese Formation regelkonform über die Oberseite aufgelöst werden, könnte noch einmal Schwung in die Kursentwicklung kommen. In diesem Fall würde der Bereich 88 / 90 Euro als potentielles Kursziel warten. Obacht ist dennoch geboten. Sollte es unter die 74,0 Euro gehen, wäre das ein erstes Warnzeichen. Ein Rutsch unter die 70,0 Euro wäre gar ein herber Rückschlag und würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.“

Aus der damaligen Keil-Formation mit einer stark abwärts gerichteten Oberseite (grau hinterlegt) hat sich mittlerweile eine bullische Keil-Formation mit einer weniger stark abwärts gerichteten Oberseite (grün) ausgebildet. Unterm Strich hat sich auf der Oberseite allerdings noch nicht viel getan. Der Aktie gelang es zwar zunächst ausgehend von der 74er Marke einen Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren, doch Durchschlagskraft konnte dieser nicht entwickeln und fiel schließlich im Bereich von 83,8 Euro wieder in sich zusammen.

Es bleibt bei allerdings der zuletzt thematisierten Lesart. Sollte der bullische Keil regelkonform über die Oberseite aufgelöst werden, könnte noch einmal Schwung in die Kursbewegung kommen. In diesem Fall liegen potentielle Bewegungsziele in den Bereichen von 80,0 Euro, 83,8 Euro und 88,0 Euro. Obacht ist dennoch geboten. Sollte der Keil regelkonträr über die Unterseite aufgelöst werden, könnte es noch einmal prekär werden. Dass die Aktie aktuell auf der eminent wichtigen Marke von 70,0 Euro „tanzt“, die zudem mit der Unterseite des Keils zusammenfällt, macht die Angelegenheit umso spannender…

Kurzum: Unter die 70,0 Euro darf es nicht gehen, anderenfalls könnte sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 60,0 Euro (inkl. 200-Tage-Linie) eröffnen. Auf der Oberseite muss es kurzfristig darum gehen, über die 74,0 Euro zu laufen, um sich für höhere Kursziele zu empfehlen.