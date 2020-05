Am 7. Mai ist Bank of America fast vollständig bei Wirecard ausgestiegen. An jenem Tag hielten die Amerikaner noch 0,06 Prozent an Wirecard, vor allem in Aktien. Nicht einmal eine Woche später ändert sich das Bild erneut. Mit Stichtag 12. Mai gibt es eine neue Stimmrechtsmitteilung von Bank of America. An jenem Tag steigt das Engagement der Amerikaner bei Wirecard wieder auf 5,34 Prozent an.Die Beteiligung in Aktien wird auf ...