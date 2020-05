Portfoliocheck: Goldman Sachs ist nicht mehr Buffetts Liebling

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 89. Portfoliocheck blicke ich mal wiederüber die Schulter. Warren Buffetts Performance ist atemberaubend. Er konnte über mehr als 50 Jahre hinweg eine Rendite von knapp 20% pro Jahr hinlegen und den S&P 500 fast in jedem einzelnen Jahr schlagen. „Das Orakel von Omaha“, wie Warren Buffett von seinen Anhängern auch verehrend genannt wird, ist einer der reichsten Menschen der Welt, doch er ist kein Unternehmer, sondern er ist Investor. Ein Investor der Superlative, denn seinen Reichtum verdankt er ausschließlich dem Investieren.

Apple und Berkshire Hathaway befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und in meinem Depot.

Im 1. Quartal 2020 hat Buffetts Beteiligungsholdingnur wenige Aktienpositionen verändert, hier vor allem in seinem am höchsten gewichteten Sektor Finanzen. Das war allerdings im 2019er Schlussquartal ebenfalls schon so und daher ist die schnellzüngige Auslegung, die Auswirkungen der Corona-Krise seien der Grund, wohl zu kurz gesprungen und gedacht. Bemerkenswert ist dennoch, dass der Technologiesektor zu den Finanzwerten aufgeschlossen hat, die nun beide jeweils 37% in Buffetts Aktiendepot ausmachen. Das ist vor allemgeschuldet, die mit mehr als 35% ihren Spitenzplatz nochmals deutlich ausgebaut haben. Am stärksten traf es die Investment Bank[WKN: 920332], bei der Buffett weitere 84% seiner Anteile verkaufte. Dieser Verkauf folgt auf die Reduzierung seines Pakets, die er Ende 2019 vorgenommen hatte, als er bereits ein Drittel seines Bestands verkauft hatte. Und der Grund dürfte weniger Angst (vor Corona) gewesen sein, als vielmehr Gier...