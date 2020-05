Der japanische Leitindex kämpfte sich in den letzten Handelstagen weiter nach oben und nähert sich nun so langsam, aber sicher der Marke von 21.000 Punkten. Unser zuletzt an dieser Stelle skizziertes Szenario installierte sich zwar, doch die erwartete Durchschlagskraft konnte es bislang nicht entwickeln. Zudem zeigt ein Blick auf den aktuellen Chart des Nikkei 225, dass der Index weiterhin in der Klemme steckt…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.04. „Nikkei 225 - Gelingt dem Index nun der Befreiungsschlag?“ hieß es unter anderem „[…] Die bärische Keil-Formation ist als mögliches Szenario unverändert im Rennen, doch nährt der starke Wochenstart zumindest die Hoffnung darauf, dass der Index die Zone über die Oberseite und damit regelkonträr auflösen kann. Ein signifikanter Ausbruch über die 20.000er Marke wäre ein mögliches Startsignal. In diesem Fall würden die 21.300 Punkte als nächstes mögliches Kursziel warten. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der Bereich von 19.000 Punkten seine Relevanz im Vergleich zur letzten Kommentierung weiter ausgebaut. Insofern könnte ein Rutsch unter die 19.000er Marke die Aufwärtsambitionen bereits deutlich abkühlen.“



In der Folgezeit brach der Index über die Oberseite des Keils (nun grau dargestellt) und damit regelkonträr aus. Allerdings ließ die Bewegung von Beginn an Schwung vermissen. Der Nikkei 225 quälte sich vielmehr in Richtung Bewegungsziel.

Von konjunktureller Seite standen zuletzt die aktuellen japanischen BIP-Daten im Fokus. Der Rückgang des BIP fiel nicht ganz so stark aus wie erwartet bzw. wie im Vorfeld befürchtet wurde. Das half dem Index aber nicht sonderlich viel. Im Bereich von 20.800 Punkten drehte er wieder nach unten ab. Der Chart zeigt zudem, dass der Nikkei 225 von einer bärischen Keil-Formation (grau) in eine nächste (grün) gestolpert ist. Die Gefahr ist aus charttechnischer Sicht somit noch nicht gebannt. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn der Nikkei 225 auf der Oberseite klare Verhältnisse schaffen könnte und über die Zone 21.000 / 21.300 Punkte laufen würde. Auf der Unterseite wäre es nun ein Warnsignal, wenn der Index erneut unter die 20.000er Marke abtauchen würde. Eine weitere wichtige Unterstützung verläuft bei 19.000 Punkten