Ein schneller charttechnischer Blick auf die Wirecard Aktie vor dem heutigen Start des XETRA-Handels an der Frankfurter Börse: Die gute Nachricht ist, dass sich der Aktienkurs des DAX-notierten Konzerns wieder deutlich oberhalb der wichtigen charttechnischen Unterstützungszone um 79,68/81,38 Euro zu etablieren scheint. Mit Tagestiefs bei 81,63 Euro am Dienstag und 81,90 Euro am gestrigen Mittwoch kam die Zone zwar ins Visier, wurde ...