Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Da sich Steinhoff mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Die Aktie müsste nur rund sieben Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese Marke wurde bei 0,05 EUR markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Antizyklische Anleger könnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Wen das Geschäftsmodell ohnehin nicht überzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verstärken.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles über die Corona-Krise und die Börsen. Hier kostenfrei lesen.