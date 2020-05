Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Telefonica Deutschland rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Aus heutiger Sicht müsste die Aktie nur rund sechs Prozent zurücksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Dieses wichtige Tief wurde bei 2,46 EUR gefunden. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Anleger, die für die Zukunft auf Telefonica Deutschland setzen wollen, kommen jetzt noch einmal günstig zum Zug. Schließlich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Wer für Telefonica Deutschland pessimistisch eingestellt ist, für den sind die heutigen Abschläge sicher Wasser auf die Mühlen.

