SAF-Holland verlegt den Firmensitz

SAF-Holland wird den Firmensitz nach Deutschland verlegen, bisher war man in Luxemburg beheimatet. Der neue Firmensitz wird in Bessenbach liegen. Das hat eine außerordentliche Hauptversammlung beschlossen.Dazu Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Board of Directors: „Mit der Sitzverlegung erfolgt die räumliche Zusammenlegung des Sitzes der SAF-HOLLAND SE als Holdinggesellschaft mit den operativen Funktionen der SAF-HOLLAND ...