NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder zunehmende Spannungen zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China dürften am Donnerstag die Richtung an der New Yorker Wall Street bestimmen. Hinzu kommen einige Konjunktur- und Stimmungsdaten, auf die mit großer Aufmerksamkeit geschaut werden dürfte, darunter die just veröffentlichten wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe sowie später noch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer bei 24 458 Punkten. Zur Wochenmitte noch hatte der US-Leitindex zugelegt und seine Vortagesverluste wieder nahezu wettgemacht.