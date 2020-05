FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,07 Prozent auf 172,93 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,491 Prozent.

Der Handel am Feiertag verlief in ruhigen Bahnen. Die Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die Festverzinslichen etwas. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der zuletzt gewachsenen Zuversicht.