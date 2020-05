NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der wieder zunehmenden Spannungen zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China ist der Dow Jones Industrial am Donnerstag minimal ins Minus gerutscht. Der US-Leitindex stand zuletzt bei 24 568,83 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch an seine deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft und wieder das Niveau von Ende April erreicht hatte.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,35 Prozent auf 2961,22 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 0,58 Prozent tiefer bei 9429,68 Punkten.