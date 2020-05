Gold dreht im heutigen Handel erneut nach Süden ab, und wir gehen weiterhin davon aus, dass hier eine größere Abwärtsbewegung ansteht. Ziel dieser bleibt im ersten Schritt in Welle A in Blau die Region um $1550. Nachdem wir unseren letzten Shorttrade als Versicherung leicht im Plus frühzeitig geschlossen haben, planen wir nun den nächsten Einstieg. Dieser kann bereits morgen im Laufe des Tages erfolgen, wir verschicken hierzu eine entsprechende Kurznachricht per Mail.

Die letzten Ergebnisse unserer Trades können Sie weiter unten sichten.