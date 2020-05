Fondsvermögen Deutschland: Zuflüsse für Fondsbranche trotz Corona-Krise

Das erste Quartal 2020 konnte die deutsche Fondsbranche im Plus-Bereich abschließen. Entscheidend dafür waren Zuflüsse bei offenen Spezialfonds.

Wer hätte das gedacht? Trotz der starken Verunsicherung an den Märkten und des Börsenchrashs im März 2020 sind der Fondsbranche in Deutschland von Anfang Januar bis Ende März des Jahres 24,1 Milliarden Euro zugeflossen. Das meldet der Branchenverband BVI. Offene Spezialfonds hätten mit 32,7 Milliarden Euro hohe Zuflüsse generieren können. Ein höheren Jahresauftakt hätte es zuletzt im Jahr 2015 gegeben (44 Milliarden Euro neue Gelder). Offene Publikumsfonds hätten allerdings Abflüsse hinnehmen müssen, insgesamt 13,9 Milliarden Euro, eindeutiger Verlierer in dieser Gruppe: Aktienfonds mit Rückgaben in Höhe von 14 Milliarden Euro. Für offene Immobilienfonds sei es hingegen das absatzstärkste Quartal seit 17 Jahren gewesen. Zu Buche hätten Zuflüsse von 3,9 Milliarden Euro gestanden.