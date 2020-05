Wirecard – der heißeste Zock

Liebe Leser, wir machen es ganz kurz für all jene, die offensiv unterwegs sind und an Wirecard glauben. Könnt Ihr Euch vorstellen, dass Wirecard bis Mitte Juni oberhalb von 70 Euro bleibt? Als einzige Bedingung? Nun, wenn das passiert, dann zahlt das Papier, das wir heute früh für Euch im Turbo-Dienst haben eine Rendite von 125% aus. 125% absolut, nicht auf das Jahr gerechnet. Die alles ist nur möglich aufgrund des Motors Eures Depots und Eurer Investments – der Volatilität. Vola ist wichtig für jedes Investment, für jeden Trade. Man muss sie verstehen, dann ist sie Dein bester Freund. Mehr dazu heute im Turbo-Dienst mit der passenden WKN des Papiers. Unser Turbo-Dienst auch am langen Wochenende zum Testen oder im Abo jederzeit kündbar. Kein Knebeln, Jahresabo nur wer möchte. Ein schönes langes Wochenende – Euer TEAM Feingold Research