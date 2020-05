In einer Konferenzschaltung mit Analysten beschrieb Apples CEO Tim Cook die Entwicklung im Q1 2020 wie folgt: „Apple ist im Februar praktisch von einer Klippe gestürzt und habe sich erst im März teilweise davon erholen können![…] Trotz der beispiellosen globalen Auswirkungen von COVID-19 sind wir stolz darauf, dass Apple im Quartal gewachsen ist, was auf einen Rekord bei Services und einen vierteljährlichen Rekord bei Wearables zurückzuführen ist!" Tatsächlich beträgt die Marge bei den Services 65%, wobei der Umsatz im Quartal bei 13,3 Milliarden US-Dollar liegt. Die Transformation des Konzernes vom „one trick pony“, dass nur i-Phones verkauft, hin zu einem besser diversifizierten Unternehmen ist voll im Gange und hat sich in der Krise positiv bemerkbar gemacht.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Apple startete nach dem Kursrückgang Ende 2018 einen fulminanten Aufwärtstrend, der in den Wochen vor dem Corona-Sell Off ein Top in der Zone rund um 320 US-Dollar ausbildete. Der Corona-Sell Off des Papiers war mit 34 % schwächer als jener der Benchmark S&P500, wobei die Kurserholung auch schneller von statten ging als beim Index. Aktuell hat Apple den Kursverlust komplett egalisiert. Mitte Mai steht im Zeichen eines Déjà-vu, wonach der Applekurs wieder den Bereich 320 US-Dollar im mittlerweile 3. Anlauf zu überwinden versucht. Potential für Hiobsbotschaften in den nächsten Monaten gibt es genug, um die Kursentwicklung negativ zu beeinflussen, aber Apple sieht sich selber gut gerüstet. Es ist wahrscheinlich, dass das Papier in den nächsten Wochen die Zone bei 320 US-Dollar überwinden wird können, wodurch Long-Strategien zum Erfolg führen.

.

Der ausgewählte Call (Basispreis 310 US-Dollar) mit der WKN CL8UQH weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 33,47 % auf. Die Implizite Volatilität hat sich nach dem Sell Off der vergangenen Wochen wieder normalisiert. Hier erwarten die Marktakteure wieder ruhigere Handelstage im Underlying Apple.