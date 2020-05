3 Warren Buffett-Aktien, die ich nie verkaufen werde

Buffetts Fähigkeit, Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren und, was am wichtigsten ist, diese Unternehmen über längere Zeiträume zu halten, ist der Grund, warum er seit mehr als fünf Jahrzehnten den Aktienmarkt überholt hat.

Diese Buffett-Aktien werde ich nie verkaufen

Derzeit besitzen Buffett und sein Team 48 Wertpapiere, wobei das Zugeständnis der Jahresversammlung von Berkshire Hathaway berücksichtigt wurde, dass alle vier großen Fluggesellschaften vollständig verkauft wurden. Von diesen 48 Wertpapieren besitze ich derzeit an vier Unternehmen einen Anteil. Und von diesen vier Unternehmen würde ich drei niemals verkaufen.

Bank of America

Zunächst einmal gibt es Buffetts zweitgrößte Beteiligung nach Marktwert, die Bank of America (WKN: 858388). Die fast 948 Millionen Aktien, die Buffett besitzt, entsprechen einem Marktwert von mehr als 22 Milliarden Dollar.

Vor etwa einem Jahrzehnt herrschte in der Bank of America das Chaos. Das Unternehmen litt unter einem Berg von Klagen gegen Countrywide Financial, das die Bank während der Finanzkrise übernommen hatte, und die Kreditqualität seines Kreditportfolios war relativ schlecht. Heute ist die Bank of America jedoch (zum Glück) nur noch eine Hülle dessen, was sie vor zehn Jahren war. Sie hat vor Jahren die an die Finanzkrise gebundenen Ausgleichszahlungen hinter sich gelassen und die Kreditqualität ihres Kreditportfolios hat sich immens verbessert.

Ebenso wichtig ist, dass die Bank of America eine bewundernswerte Arbeit bezüglich der Kontrolle ihrer Ausgaben geleistet hat, um ihre Betriebseffizienz zu verbessern. Dies geschah durch die Schließung einiger ihrer physischen Zweigstellen und die Förderung von Digital Banking sowie mobilen Bankanwendungen, um die nächste Generation von Bankkunden zu umwerben. Ende März 2020 zählte die Bank of America fast 30 Millionen Mobile-Banking-Kunden, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei ein Drittel aller Verkäufe im Bereich des Consumer Banking im digitalen Raum stattfindet. Es sei darauf hingewiesen, dass digitale Transaktionen nur einen Bruchteil der Gesamtkosten für persönliche Transaktionen ausmachen.