Cartier Resources liefert wieder hochgradige Bohrergebnisse ab

Zuletzt konnte viele Explorer-Aktien jene der Goldproduzenten outperformen. Viele Marktbeobachter werten dies als einen Trend. Die Investoren blicken wieder mehr auf die zweite Reihe. Und das sind jene Unternehmen, die nun potenzielle Übernahmekandidaten sind. Dazu zählt auch Cartier Resources (0,19 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082), dass die historische Chimo-Mine in Quebec entwickelt. Sie liegt mitten in einer alten Bergbauregion und könnte laut CEO Philippe Cloutier zügig (1 bis 2 Jahre) und mit einem geringen Kapitaleinsatz wieder in Produktion gebracht werden, da ein Teil der Infrastruktur wie Stollen noch vorhanden ist. Bisher verfügt das Unternehmen für Chimo über eine Ressourcenschätzung mit 1,18 Mio. Unzen Gold (mehr hier).

Hohe Goldgrade in neuen Zonen

Doch das dürfte nicht das letzte Wort sein, denn die Bohrarbeiten wurden nach der Corona-Pause wieder aufgenommen. Im Fokus stehen dabei die neu entdeckten Zonen 5B4-5M4-5NE. Hier konnte Cartier nun die Serie an guten Bohrergebnissen fortsetzen. So durchteufte man unter anderem einen mineralisierten Abschnitt über 16 Meter mit 6,7 g/t Gold. Ein 11 Meter langer Abschnitt dieses Bereichs kam auf 9,4 g/t Gold, davon wiederum wiesen 4 Meter stolze 20,8 g/t Gold. Das sind sehr hochgradige Ergebnisse, die das Potenzial dieser Zonen zeigen (zu den kompletten Ergebnissen). CEO Cloutier bestätigte, dass die Mineralisierung in diesem Abschnitt in alle Richtungen offen ist. Das bedeutet, dass sich die Mineralisierung in dieser Tiefe von 1.300 Metern fortsetzt. Cloutier hat erst jüngst einem Investoren-Chat die nächsten Schritte des Unternehmens skizziert (siehe Video unten).

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,19 CAD | 0,11 Euro

Börsenwert: 38,8 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 191,3 Mio.

Optionen: 13,1 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 204,3 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (17%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.