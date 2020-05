Da bahnt sich etwas an bei BioNTech! Die Vorzeichen für eine Kursexplosion sind da und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass der Aktienwert einen großen Satz nach oben machen wird! Das Impfstoff-Wettrennen reißt auf jeden Fall nicht ab und jeder noch so kleine Fortschritt lässt die Aktien explodieren. BioNTech selbst scheint in diesem Wettrennen eine Vorreiterrolle einzunehmen und ein großer Konkurrent zu sein!

Bei BioNTech könnten bis Jahresende in Kooperation mit dem US-Partner Pfizer bereits Millionen von Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt werden, wie Ugur Sahin, CEO von BioNTech, zu verstehen gab. Das birgt große Potenziale! Das ist wohl der richtige Zeitpunkt, um auf den Hypetrain aufzuspringen und Renditen abzugreifen. Also heißt es Anlegen, bevor es zu spät ist!

