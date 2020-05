Obwohl die Bank also positiv für das gelbe Metall eingestellt ist, geht man nicht davon aus, dass der Goldpreis noch dieses Jahr die Marke von 2.000 USD je Unze überwinden wird. Ein neues Allzeithoch zu erreichen, sei in keinem Fall einfach, so Wells Fargo laut Kitco News. Die Analysten glauben zudem, dass sich die Marke von 1.900 USD je Unze als Widerstand erweisen könne. Wenn es Gold also tatsächlich gelinge, neue Hochs zu verzeichnen, bedürfe es dafür mehrerer Anläufe und 2020 sei schließlich bereits weit fortgeschritten.

Zuletzt stieg der Goldpreis bereits in Richtung 1.800 USD pro Unze, verlor dann aber auf Grund charttechnischer Verkäufe an Schwung, hieß es. Beobachter warten jetzt ab, ob die Unterstützungsmarke von 1.700 USD je Unze hält.

Wells Fargo ist also nur begrenzt bullish für Gold, doch gebe es dennoch „sehr reale“ Gründe für das Edelmetall, dieses Jahr weiter zu steigen. Dazu gehören laut der Bank eine anhalten, wirtschaftliche Unsicherheit und wachsende Inflationssorgen. Die Notenbanken und Regierung weltweit haben in den letzten Monaten die Märkte mit neuem Kapital geradezu geflutet, um so die Folgen der Corona-Pandemie für Weltwirtschaft abzumildern.

Und die Anleger, so Wells Fargo weiter, würden bereits seit 2016 Gold nutzen, um sich gegen die unvorhersehbaren Auswirkungen anhaltend niedriger, Langfristzinsen abzusichern. Dies habe die jüngste Geldschwemme der Zentralbanken noch verstärkt.

Die Banker rechnen mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen in den USA und weltweit. Darüber hinaus würden die Anleger Gold als Ersatz für langfristige Anleihen verwenden, die zuvor als Sicherer Hafen gedient hätten. Gold sei auf Grund seiner Unabhängigkeit von den Regierungen oder Anleiheemittenten für Langfristinvestoren als Absicherung attraktiv, so Wells Fargo.

