Nach den jüngsten Quartalszahlen bestätigen die Analysten von Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktien der Deutschen Telekom. Das Kursziel für die Papiere der Bonner sehen die Amerikaner weiter bei 16,00 Euro.Sowohl in Deutschland als auch bei T-Mobile US läuft es derzeit offenbar gut. Die Experten beschreiben das inländische Geschäft als robust. Für die Aktien von T-Mobile US gibt es in einer weiteren Studie ...