Exasol geht am 25. Mai 2020 an die Börse, notiert im Wachstumssegment Scale der Frankfurter Börse. Mountain Alliance veräußerte dabei einen Teil seiner Anteile, wodurch der Beteiligungsgesellschaft ein siebenstelliger Euro-Betrag zufließen soll. Mountain Alliance bleibt weiterhin an der Exasol beteiligt. Für Mountain Alliance ist das ein wichtiger Schritt, aber wird das reichen? Die Aktie befindet sich im Kurskeller. Mehr dazu hier auf Plusvisionen.de