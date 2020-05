Warum ePayment Provider Aktien von der aktuellen Krise profitieren?

Die Coronakrise und vor allem die Ausgangsbeschränkungen haben die Zahl der Online-Einkäufe steil ansteigen lassen. Die Bezahlung erfolgt dabei anstatt mit klassischen Überweisungen immer mehr mit Apps und virtuellen Brieftaschen. Das klassische Lastschriftverfahren, Zahlungen mit Kreditkarte oder klassische Überweisungen verlieren insbesondere bei der jüngeren Generation immer mehr an Bedeutung. Online-Händler und Dienstleister müssen heute, um konkurrenzfähig zu bleiben und der Kundschaft gerecht zu werden, mindestens vier Zahlungsmöglichkeiten offerieren. Wer etwas bei Amazon bestellen oder um Geld im Online Casino spielen will, möchte vor allem schnell an seine Ware oder Dienstleistung kommen. Ein lange dauernder Bezahlvorgang wird von den ungeduldigen Kunden heute nicht mehr akzeptiert.