× Artikel versenden

Telemedizin und Beziehungsmanagement: Covid-19 beschleunigt Disruption im Gesundheitssektor

Not macht erfinderisch – und die Corona-Pandemie beschleunigt den Fortschritt in der Medizin, sagt Pascal Mercier von Credit Suisse Asset Management. Laut Mercier ein Trend, der sich auch nach der Krise fortsetzen dürfte. Was genau in der Branche passiert und welche Unternehmen von Corona profitieren, erläutert er im Beitrag.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.