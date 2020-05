Die Bullen geben heute bei SLM Solutions den Ton an. Schließlich wird die Aktie rund elf Prozent nach vorne katapultiert. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 7,52 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Dieser Anstieg auf SLM Solutions sorgt für ordentlich Entspannung. Denn SLM Solutions ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bei 7,19 EUR lag das bisherige Hoch. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Schließlich steht dieser Indikator bei 11,25 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

