Vor zwei Tagen haben wir darüber berichtet, dass sich Bank of America wieder stärker bei Wirecard engagiert. Hatten die Amerikaner zuvor ihr Beteiligungspaket auf 0,06 Prozent zurückgefahren, so lag das Engagement bei dem DAX-Konzern am 13. Mai wieder bei 5,25 Prozent.Nur einen Tag später, am 14. Mai, legt Bank of America bei Wirecard erneut nach. Die Amerikaner erhöhen ihre Wirecard-Position auf 5,41 Prozent. Dabei steigt ...