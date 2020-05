Der letzte Vorstoß in Richtung 10,0 US-Dollar datiert von Ende April. Nachdem dieser ergebnislos wieder in sich zusammenfiel, verlagerte sich das Handelsgeschehen in tiefere Kursregionen. Immerhin gelang es der Aktie hierbei, Rücksetzer oberhalb von 6,2 US-Dollar und damit im Bereich der wichtigen 38-Tage-Linie zu gestalten. Ein Bruch dieser Marke / Linie wäre ein deutliches Warnsignal und könnte womöglich noch einmal für Abgabedruck in Richtung 5,0 US-Dollar oder gar in Richtung des aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei 2,44 US-Dollar sorgen.

Zuletzt standen die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens im Fokus. Die Zahlen fielen eher durchwachsen aus. Entsprechend zurückhaltend fiel zunächst auch die Reaktion der Marktakteure aus.

Das Unternehmen wies für das März-Quartal einen starken Umsatzanstieg auf 52,1 Mio. US-Dollar aus. Das Plus betrug im 1. Quartal 2020 +126 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2019 und noch immer +11 Prozent gegenüber dem 4.Quartal 2019. Der Blick auf die Ergebnisseite ließ dann jedoch Ernüchterung aufkommen. Das Unternehmen verzeichnete für den aktuellen Berichtszeitraum einen satten Nettoverlust in Höhe von -184,1 Mio. US-Dollar, was wiederum einem EPS von -1,73 US-Dollar entspricht. Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2019 wies das Unternehmen noch einem vergleichsweise bescheidenen Nettoverlust in Höhe von -29,4 Mio. US-Dollar (EPS: -0,31 US-Dollar) aus. Mehrere Sondereffekte verhagelten Tilray das Ergebnis, doch auch das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum negativ. So betrug das um Sondereffekte bereinigte EBITDA im 1. Quartal 2020 immer noch -19,7 Mio. US-Dollar; nach -15,3 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Ein signifikanter Ausbruch über die Zone 10,0 / 10,6 US-Dollar könnte für neuen Schwung auf der Oberseite sorgen. In diesem Fall würden sich Bewegungsziele bei 13,2 US-Dollar und 15,0 US-Dollar aktivieren. Auf der Unterseite gilt es nun hingegen, einen Rücksetzer unter die 6,2 US-Dollar zu vermeiden.