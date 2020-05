Der Philadelphia Gold/Silver Index konnte in den letzten Handelstagen weitere Akzente auf der Oberseite setzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem „[…]Der Index bekam durch die bereits zuletzt anziehenden Gold- und Silberpreise Rückenwind und nutzte die Gelegenheit, um am Freitag (15.05.) über die 124,3 Punkte (letztes Verlaufshoch) hinweg auszubrechen. So ein Ausbruchsszenario ist natürlich auch immer eine fragile Angelegenheit. Die Bewegung muss nun schleunigst Relevanz entwickeln und sich rasch vom Ausbruchsniveau entfernen. Im besten Fall gelingt gleich der Durchmarsch in Richtung 135 Punkte. Das, was in der aktuellen Situation nicht passieren darf, ist ein knackiger Rücksetzer. Insofern gilt es, wichtige Unterstützungen im Auge zu behalten. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 113,7 / 110,0 Punkte, doch bereits ein Rutsch unter die Marke von 117,5 Punkten, die zuletzt Relevanz entwickeln konnte, wäre ein Warnsignal. […]“

Der Index konnte in der Folgezeit die guten Vorgaben nutzen und lief in Richtung 130 Punkte-Marke. Im Bereich von 131 Punkten markierte der Philadelphia Gold/Silver Index schließlich sein bis dato gültiges 52-Wochen-Hoch. Gewinnmitnahmen zwangen ihn daraufhin jedoch zum Rückzug. Bislang verläuft dieser in geordneten Bahnen. So konnte zuletzt das Niveau des vorherigen Hochs bei 124,3 Punkten im Großen und Ganzen verteidigt werden, ein Test der 117,5 Punkte-Marke blieb somit aus. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 113,7 / 110,0 Punkten.

Kurzum: Der Index macht (noch) einen stabilen Eindruck und so steht das zuletzt an dieser Stelle kolportierte Bewegungsziel bei 135 Punkten nach wie vor im Raum. Aktuell steht jedoch der mittelfristige Aufwärtstrend (grün) im Fokus. Sollte dieser verlassen werden, könnte das den Index in seinen Aufwärtsambitionen zurückwerfen. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn der Philadelphia Gold/Silver Index Klarheit auf der Oberseite schaffen würde und ein neues 52-Wochen-Hoch ausbilden könnte. Gerade der Blick auf den stabilen Goldpreis nährt unserer Meinung nach die Hoffnung auf ein solches Szenario. Aus charttechnischer Sicht wäre daher der Verbleib oberhalb von 117,5 Punkten (idealerweise oberhalb von 124,3 Punkten) von großer Bedeutung.