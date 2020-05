Liebe Leserinnen und Leser,

selten sind die Bewegungen an den Börsen so eindeutig wie im Moment: Es geht steil nach oben!

Aber trotz der massiven Erholung befinden sich die großen Aktienmärkte immer noch im Achterbahnmodus. Die Angst vor weiteren Rückschlägen wächst und die Volatilität bleibt hoch!

Natürlich müssen die großen Adressen nach oben mit dabei sein, aber gleichzeitig herrscht unter den Experten die Angst vor dem nächsten starken Rückschlag. Ein Muster, welches eigentlich alle Krisen begleitet hat.

Ablesbar ist diese Angst eindeutig am Goldpreis, der seit Monaten steigt und steigt. Hier können Sie maximal und nachhaltig profitieren und gerade bei den Goldminen derzeit ein Vermögen machen!

Gerade wurde Widerstand um US$1.700 geknackt und es geht steil auf die nächste Marke bei US$1.750 zu.

Was Sie als smarter Anleger jetzt unbedingt brauchen, sind physisches Gold und Goldminen-Aktien, denn die profitieren gerade besonders stark von der Goldrallye. Trotz zuletzt gestiegener Kurse befinden wir uns erst ganz am Anfang eines mehrjährigen Bullenmarktes. Endlich werden geduldige Anleger mit einem massivem Kursfeuerwerkt belohnt.

Fast jede Woche sehen wir neuen Höchststände – ein klares Zeichen für einen megastarken Gold-Bullenmarkt! Und trotz der insgesamt höheren Aktienkurse gibt es immer noch einige unterbewertet Schnäppchen, die bisher kaum beachtet wurden, aber gewaltiges Aufholpotential haben. Es reicht eine kleine Initialzündung und ab geht die Post! Dann ist es für Sie als Anleger aber schon zu spät. Sie müssen vorab investiert sein!

Aber Achtung: Sie brauchen qualitativ hochwertige Goldaktien, die einerseits finanziell solide aufgestellt sind, ihre Weltklasse-Goldressourcen kostengünstig in politisch sicheren Ländern abbauen können und über ein Top-Management verfügen! Andererseits müssen solche Goldperlen spritzig genug sein, um Ihnen als Anleger auch kurzfristig sehr viel Freude zu bereiten.

Diese Goldaktie ist noch ein Geheim-Tipp! Wir haben für Sie eine fast unglaubliche Chance entdeckt! Hier darf aber nicht länger gezögert werden, denn wir erwarten schon nächste Woche gewaltige News!

Wir haben die nächste Performance-Rakete für Sie gefunden!

Bisher wenig beachtet, entwickelte das Management von U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) seine Projekte kontinuierlich und steigerte so die Qualität der Vorkommen! Man sitzt jetzt auf einigen unglaublich starken Entdeckungen, die schon bald für Aufsehen sorgen werden. Wie man hört, könnten schon nächste Woche direkt kursrelevante News anstehen! Sie müssen also vorab dabei sein! Nutzen Sie den frühen Montag, solange Kanada und USA noch geschlossen sind für den Aufbau einer Position! Kaufen Sie genug Stücke, um maximal zu profitieren!

Die Aktien von U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) sind Muss für clevere Anleger, denn diese Goldaktie hat alles, was Sie jetzt brauchen, um weit überdurchschnittlich stark von der aktuellen Goldrallye zu profitieren! Auch kurzfristig!

Der Clou dabei: Die Firma hat nach einem Roll-Back kaum noch Aktien ausstehend! Es trifft dann also eine hohe Nachfrage auf ganz, ganz wenige freie Aktien!

Sie können sich vorstellen, was dann passiert! Die Aktien explodieren! Jede Meldung kann hier der Auslöser sein! Kommt die Kurs-Explosion etwa schon nächste Woche?

Sie müssen vorbereitet sein: Kaufen Sie zur Sicherheit gleich am Montag Ihre erste Position!

Das letzte Mal, als wir über U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) berichtet haben, war im Dezember 2019. Seitdem hat sich im Hintergrund vieles positiv entwickelt, ohne dass es von den Anlegern wahrgenommen wurde! Am Mittwoch letzter Woche erschien diese News:

U.S Gold kündigt für 2020 Bohrprogramm auf dem Keystone-Projekt an

Das Keystone Projekt befindet sich mitten im berühmten Cortez Gold Trend, etwa 10 Meilen südlich von Barrick Gold´s (WKN: 870450) Cortez Hills Mine. Cortez ist eine der ergiebigsten und bekanntesten Minen in Nevada und Barricks Prunkstück! Es dürfte klar sein, dass man so nahe dran auf weitere Goldadern stoßen wird!

Darauf setzt U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) natürlich und stößt ein mächtiges Bohrprogram an! Neue Goldfunde sind dabei fast garantiert! Ein gutes Bohr-Ergebnis ändert schon alles, denn dann wissen alle, dass hier eventuell die nächste Cortez-Mine gefunden wurde!

Die Firma hat für das 2020 geplante Explorationsprogramm auf dem Keystone-Projekt bis zu 22 geneigte und vertikale Bohrungen in fünf Zielgebieten mit hohem Potenzial vorgesehen.

Die neuen Bohrlöcher sind in Rot dargestellt, Schwarz sind ältere Bohrlöcher

Für das geplante Explorationsprogramm 2020 werden bis zu 22 abgewinkelte und vertikale Bohrlöcher in fünf Zielgebieten mit hohem Potenzial von Keystone vorgeschlagen. Geplante Bohrungen werden voraussichtlich aus einer Mischung aus Reverse Circulation (RC) und Kernbohrungen bestehen, insbesondere innerhalb des Sophia-Zielgebiets, wo die ermutigendsten Bohrergebnisse bereits vorliegen. Diese Gebiete umfassen Nina Skarn, Sophia, Tip Top, Greenstone Gulch und Keystone Skarn.

Ken Coleman, Projektgeologe der U.S. Gold Corp., erklärt:

„Unser gesamtes Team freut sich sehr auf den Beginn der Keystone-Bohrsaison 2020. Die Arbeiten, die wir zwischen 2016 und 2019 durchgeführt haben, führten zum Abteufen der bis dato besten Bohrung in Keystone, die uns bekannt ist. Umfangreiche laufende Analysen haben uns an diesen Punkt gebracht und wir sind begeistert, das Potenzial von Keystone weiter zu testen. Das Auffinden der stärksten und mächtigsten Goldvererzung, die uns im Ziel von Nina Skarn in Keystone im Jahr 2019 bekannt ist, hat das Vorhandensein eines starken, goldführenden magmatischen Systems aus dem Eozän gezeigt.“

Lesen Sie die ganzen News zum geplanten Bohrprogramm

Der Cortez Trend ist übrigens einer der produktivsten der Gold Trends der Welt – die aktuelle Produktion überschreitet 1 Million Unzen Gold pro Jahr.

Darüber hinaus beherbergt der Trend zahlreiche erstklassige Liegenschaften:

Barricks Pipeline (+ 21 Millionen Unzen Gold)

Barricks Cortez Hills (+ 15 Millionen Unzen Gold)

Barricks Goldrush (+ 10 Millionen Unzen Gold)

U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) besitzt ein weiteres vielversprechendes Explorationsprojekt in Nevada, das ‚Maggie Creek‘ Projekt im berühmten Carlin-Trend.

Maggie Creek befindet sich mitten im Herzen des hochgradigen ‚Carlin‘-Trends, in dem direkt nebenan Newmont Minings (NYSE: NEM) 26 Mio. Unzen Gold ‚Quarry‘ Tagebaumine beherbergt ist, und auch noch viele andere Gesellschaften.

Auch zu diesem Projekt gab es vor kurzem News:

U.S. Gold Corp. schließt Gravitationsmessungen auf dem Maggie Creek Projekt ab

Geologe Ken Coleman im Gespräch mit Mike Elliott über das Maggie Creek Projekt und die Gravitationsmessungen

Wir halten fest:

auf dem Gelände wurden noch nie zuvor eingehende Gravitationsmessungen durchgeführt

die Auswertung der Daten weist auf eine sehr gute Korrelation zwischen zuvor kartierten und interpretierten strukturellen Zonen hin

mehrere Gebiete mit einer potenziellen systembedingten Alteration

einschließlich möglicher Anzeichen auf eine Mineraldolomitisierung

größere Strukturen im Konzessionsgebiet, die parallel zur Verwerfung Good Hope verlaufen und nach Nordosten streichende strukturelle Kreuzungen aufweisen, sollten eingehend erkundet werden.

Aktuell werden die Pläne für die Exploration auf Maggie Creek ausgearbeitet, größere Strukturen im Konzessionsgebiet, die parallel zur Verwerfung Good Hope verlaufen und nach Nordosten streichende strukturelle Kreuzungen aufweisen, sollten eingehend erkundet werden.

Bereits im März lief diese Nachricht zu einem weiteren Projekt über die Ticker – ein echter Hammer:

U.S. Gold Corp. meldet aktualisierte Wirtschaftszahlen für sein Copper King Projekt.

Dabei wird ein Kapitalwert von 321,6 Mio. USD und eine IRR von 52 % angegeben.

Das Copper King-Projekt verfügt über kurzfristiges Produktionspotenzial!

Copper King ist ein Gold-Kupfer-Silber-Zink-Projekt im Silver Crown Mining Distrikt im Südosten von Wyoming, 20 Meilen westlich von Cheyenne. Die Ansprüche bestehen aus 2 staatlichen Mietverträgen mit einer Gesamtfläche von 1.120 Acres. Die Ressource umfasst 120 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 18.105 m innerhalb der Lagerstätte Copper King.

Die hochgradige Mineralisierung ist an der Oberfläche freigelegt, die von einer großen Zone mit geringerem Gehalt und Expansionspotenzial umgeben ist.

Quelle: US Gold Corp.

Die aktualisierten Wirtschaftszahlen von Copper King zeigen, dass bei einem Goldpreis von 1.600 USD und Kupfer bei 2,80 USD der Kapitalwert bei 321 Mio. USD und einer IRR von 52% liegt.

Die Anwendung dieser Zahlen auf die PEA-Blockmodell-Grubenoptimierung würde die gemahlene Erzmenge von 133 Mt auf 170 Mt erhöhen und würde eine Verdoppelung der vorgeschlagenen Verarbeitungsrate auf 20.000 Tonnen pro Tag ermöglichen.

Dies alleine könnte eine jährliche Produktion von ungefähr 80.000 Unzen Gold und 20 Millionen Pfund Kupfer erzeugen!

Die Projektlaufzeit würde ungefähr 11 Jahre betragen, ist aber sehr wahrscheinlich erweiterbar, da der Erzkörper für eine Expansion in verschiedene Richtungen offen ist (in der Tiefe nach Westen und Südosten).

Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll das große Potenzial von Copper King und haben erste Institutionen aufgeweckt!

Wir erwarten sehr bald ein weiteres Update zu diesem Projekt! Auch das kann die Aktie jederzeit auf ein Allzeit-Hoch schießen!

Wenn Gold auf 2.000 US-Dollar pro Unze steigt, beträgt der Kapitalwert von Copper King rund 550 Millionen US-Dollar.

Normalerweise sollte ein Entwicklungsprojekt wie Copper King mit 15 bis 20% des Kapitalwerts gehandelt werden!

Aber selbst bei 10% des Kapitalwerts hätte US Gold Corp. eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen US-Dollar und eine Aktie würde 15 US-Dollar kosten!

Zur Erinnerung: Die aktuelle Marktkapitalisierung von U.S Gold beläuft sich auf lächerliche 13 Millionen US-Dollar!

Wenn der Markt erst erkennt welches Potential in dieser Goldaktie steckt, dann gibt es kein Halten mehr! Zögern Sie daher keine Minute mit einem Kauf am Montag!

Ebenfalls wurde im März noch verkündet, dass U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU). führt einen 10: 1-Reverse-Split durchführt, was die Aktienzahl auf nur noch wenige Millionen Stücke runter gebracht hat1

Eine smarte Entscheidung des Managements um CEO Ed Karr, denn jetzt hat U.S Gold nicht nur eine sehr enge Aktienstruktur (2,8 Millionen Aktien im Umlauf, voll verwässerte 3,76 Millionen), sondern wird auch an der NASDAQ über 5 US-Dollar gehandelt!

Die meisten Broker, Finanzberater und insbesondere institutionelle Anleger dürfen in den USA keine Penny Stocks handeln! Jetzt kann US Gold auch von großen US-Goldfonds gekauft werden!

Aktuell liegt die Aktie mit 5.75 US-Dollar deutlich über der kritischen Schwelle und es liegt im Bereich des Möglichen das die Optionsscheine aus dieser letzten Kapitalerhöhung von 7 USD / Aktie möglicherweise ausgeübt werden und weitere 2,5 Mio. USD einbringen könnten.

Zusammenfassung und Fazit:

Die enge Aktienstruktur von U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) ist der entscheidende Gewinnfaktor! Denn sobald eine überzeugende News kommt, wird der Aktienkurs schnell auf 7 US-Dollar explodieren und dann in der Folge könnten sogar die jüngsten Höchststände um 12 US-Dollar erreicht werden!

Das Analysten-Haus HC Wainwright & Co. sieht sogar ein 12-Monats-Kursziel von 14,50 USD!

Sie sehen: Auf dem gegenwärtigen Niveau scheint US Gold Corp. eine vielversprechende Explorationswette und gleichzeitig eine langfristige Geldanlage zu sein.

U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) ist unserer Meinung nach noch ein echter Geheim-Tipp unter den Goldaktien! Das Nachholpotential ist gewaltig und schon eine News kann alles ändern!

Wir erwarten die nächste Meldung schon kommende Woche! U.S. Gold ist eine dieser Aktien, mit der man als Anleger wenig falsch machen kann, und gleichzeitig einige 100% Kurschance bekommt! Nutzen Sie unsere Informationen für Ihren Gewinn und handeln Sie schnell!

Mit spekulativen Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

