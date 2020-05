In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer mit der Überschrift „Industriemetall bastelt weiter am Comeback“ hieß es zu Monatsbeginn unter anderem noch „[…] Obwohl Kupfer noch nicht die 2,52 US-Dollar (noch besser wäre ja ein Ausbruch über die 2,60 US-Dollar) überwinden konnte, hat sich das Chartbild weiter aufgehellt. Zum einen setzte sich das Industriemetall oberhalb seiner 38-Tage-Linie fest. Zum anderen hat sich der Bruch des steilen Abwärtstrends (rot dargestellt) manifestiert, sodass eine weitere Hürde gemeistert werden konnte. Kurzum: Ein wenig Zuversicht ist zurückgekehrt. Kupfer muss nun jedoch den Sprung über die 2,52 US-Dollar bzw. 2,60 US-Dollar vollziehen, um die Bodenbildung weiter voranzubringen. Mit der jüngsten Erholung wurde bereits einiges vorweggenommen, nun müssen die eingeleiteten Maßnahmen greifen und die Konjunktur eher früher als später wieder auf die Beine helfen… Um das aktuelle Erholungsszenario bei Kupfer am Laufen zu halten, sollte es auf der Unterseite nicht mehr unter die 2,25 US-Dollar gehen.“

Kupfer konnte in den letzten Handelstagen seine Erholung fortsetzen, aber noch immer wartet das Industriemetall auf den charttechnischen Befreiungsschlag in Form eines Ausbruchs über die 2,52 US-Dollar / 2,60 US-Dollar.

Das fundamentale Umfeld präsentiert sich weiterhin als große Herausforderung. Der Kupferpreisanstieg wird maßgeblich vom Prinzip Zuversicht geprägt. Dass diese jedoch nicht allzu groß zu sein scheint, verdeutlicht das zögerliche Vortasten des Preises auf der Oberseite.

Kurzum. Die Erholung macht Fortschritte. Eine wichtige Weichenstellung blieb dem Kupferpreis bislang aber verwehrt. Hierzu müsste es über die 2,52 / 2,60 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite gilt es nun, etwaige Rücksetzer auf 2,35 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. In diesem Fall wäre auch der aktuell Aufwärtstrend passé.