Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der korrektiven lila 5, die ein angedeutetes EDT in Form eines Doppelzigzags mit der blauen W=12404, blauen X=10115 sowie blauen Y=13827 gebildet hat. Der Bruch der lila 0-b-Linie aus dem Big Picture passt zu der Annahme einer abgeschlossenen schwarzen 1.Die schwarze 2 bildet ein Zigzag-X-Flat mit orangener W=11669 sowie orangener X=12279 und befindet sich immer noch in der orangenen Y (bisher 7959). Es verdichten sich die Hinweise auf ein direktes Anlaufen der Marke 3588 durch die orangene Y - da braut sich was zusammen.Die orangene Y kann mit grüner A=7959 sowie laufender grüner B (bisher 11339) interpretiert werden. Die grüne B ist noch nicht abgeschlossen und bleibt im weiteren Verlauf unterhalb der Marke 12279 und unterhalb der flach verlaufenden orangenen 0-b-Linie (derzeit bei 1306x). Die grüne C führt auf direktem Weg in den Zielbereich der schwarzen 2 unterhalb 3588.Die grüne B (bisher 11339) der orangenen Y ist noch nicht beendet. Die grüne Alt: C der orangenen Y markiert mit der blauen Alt: A lediglich ein Zwischentief unterhalb 7959. Die nachfolgende blaue Alt: B sollte eine sehr deutliche Erholung mit Zielbereich zwischen der flach verlaufenden orangenen 0-b-Linie (derzeit bei 1306x) und dem Allzeithoch 13827 zeigen. Diese Erholung dürfte sehr volatil verlaufen und kann sich zeitlich auch über einen längeren Zeitraum strecken. So würde sich z.B. zum Jahreswechsel 2020/2021 die orangene 0-b-Linie im Bereich von ca. 1122x befinden.