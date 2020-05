Börse Daily am Sonntag mit DAX, Fresenius, Apple, Brent, TeamViewer, Intel, AT&T, AMD

Deutschland und Frankreich haben sich auf einen "Corona-Fonds" geeinigt und eine kontroverse Diskussion ausgelöst. An den Aktienmärkten kam diese Nachricht jedenfalls ganz gut an und bestärkte die freundliche Tendenz, die in vergangenen Woche das Bild bestimmte. Langfristig beinhaltet diese Einigung allerdings einige Tücken, die sich zu entsprechenden Gefahren entwickeln können.

So ist mit dem Fonds erstmals eine Kreditaufnahme seitens der EU selbst möglich. Damit stellt sich die Frage, ob der kurzfristige Gewinn nicht langfristig die "Büchse der Pandora" öffnet. Davon möchten Anleger aber offensichtlich nichts wissen. Die Kurse schießen nach oben und der DAX steht kurz vor dem Hoch von Ende April, das bei rund 11200 Punkten den nächsten Widerstand darstellt.