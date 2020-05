Der Nasdaq 100 konnte zuletzt die Aufwärtsdynamik hochhalten und weitere Akzente auf der Oberseite setzen. Allerdings gilt es weiterhin festzuhalten, dass der ganz große Befreiungsschlag bislang ausblieb.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es am 18.05. an dieser Stelle unter anderem „[…] Im Ergebnis befindet sich der Nasdaq 100 in einer aus unserer Sicht ambivalenten Lage. Anders ausgedrückt: Es könnte kippen, aber auch weiter nach oben gehen. In jedem Fall ist derzeit erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Dass sich der Index nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte wieder zurück über die 9.000 Punkte kämpfen konnte, war aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Somit konnte wieder zügig Druck vom eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 8.670 Punkte genommen und ein drohender Bruch des Aufwärtstrends noch einmal verhindert werden. Wir billigen dem Bereich von 8.670 Punkten in der aktuellen Lage eine hohe Relevanz zu. Sollte es darunter gehen, könnte es für den Nasdaq 100 noch einmal prekär werden. Eine Neubewertung wäre dann unabdingbar. Auf der Oberseite muss der Index nun für frischen Wind sorgen, um das Gespenst einer heraufziehenden Korrektur zu vertreiben. In einem ersten Schritt muss sich der Index weiterhin oberhalb von 9.000 Punkten behaupten. Über kurz oder lang muss es aber darum gehen, über die 9.350 Punkte auszubrechen. Ein frisches Kaufsignal könnte den Index dann durchaus bis in den Bereich 9.500 bis 9.736 Punkte führen. […]“

In der Folgezeit gelang es dem Nasdaq 100, die Marke von 9.350 Punkten zu überwinden. Das daraus resultierende Kaufsignal führte den Index folgerichtig in den Bereich von 9.500 Punkten und damit an die Unterseite der zentralen Widerstandszone, die sich von 9.500 bis 9.736 Punkten erstreckt.

In Anbetracht der überkauften Lage wäre es wohl des Guten zu viel gewesen, wenn sich der Index über die 9.500 Punkte aufgeschwungen hätte. Letztendlich scheiterte der Index mit dem Unterfangen, weiter in Richtung Allzeithoch vorzustoßen.

Übergeordnet birgt die Konstellation weiterhin Chancen, aber auch Risiken. Auf der Oberseite muss der Nasdaq 100 über die 9.736 Punkte, um eine drohende Doppeltopformation zu verhindern und um hier endlich für Klarheit zu sorgen. Gleichzeitig weist die zurückliegende Kursbewegung Züge einer bärischen Flaggen-Formation (grau) auf. Auch das ist ein Warnsignal. Auf der Unterseite ist es daher von eminent großer Bedeutung, dass sich etwaige Rücksetzer weiterhin oberhalb von 9.000 Punkten abspielen. Ein Rücksetzer auf 8.670 Punkte wäre zwar nach wie vor zu tolerieren, doch würde er den Index in seinen Aufwärtsambitionen bereits deutlich zurückwerfen.