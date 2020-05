Gold, Moderna, Wirecard – wunderbare Chancen

Liebe Leser, war es das schon bei Wirecard? Rhetorische Frage – natürlich nicht! Die Volatilität ist immer noch auf Top-Niveau, mit Wirecard lassen sich prächtige Chancen darstellen, die Anleihe muss man richtig interpretieren, dazu auch das abgeschlossene Derivate-Geschäft von AR Eichelmann am Freitag. Eine Chance haben wir Ihnen hier noch einmal erläutert. Doch in der kommenden Woche werden wir auch wieder andere Themen als Wirecard in den Vordergrund rücken. Eine mögliche Short-Chance in Moderna, die starke Performance von Nvidia, die Wirecard-Anleihe, Buffetts Liquiditätsprobleme, Ermüdung und Absicherung bei Netflix, Sommerabsicherung für DAX und S&P 500 (wichtig), Sentimentdaten, die sehr spannende Entwicklung bei Öl und Gold mit passenden Produkten, Nutzung der Volatilitäten in Aktien, die Frage eines Trio von Immobilienaktien im DAX, die Aufstiegsstory von Delivery und sehr clevere Memory-Express-Produkte, seit Jahren perfekt passende Inliner auf Euro-Dollar, Anlagepapiere in Allianz, Axa und Munich Re sowie die Aufholjagd der Banken – all das werden Themen sein.

Dazu für unsere Abonnenten am Montag Abend ein neues Spezialwebinar zum Markt mit Nebenfokus Wirecard. Sie sehen – dieser Markt hat viel mehr zu bieten als Wirecard, allein letzte Woche gab es im Turbo-Dienst bei uns vier Trades – alle auf den DAX, alle erfolgreich. Und trotzdem kehrt WDI immer zurück, natürlich. In diesem Sinne – eine schöne Börsenwoche, Vorfreude auf unseren großen Trainingstag am 5.Juni - LIVE und für FORTGESCHRITTENE mit LIVE-Trading (Anmeldung via info@feingold-research.com).

Für alle, die sowas auch vermissen angesichts mangelnder Börsentage, bei denen wir auch gerne Vorträge gehalten hätten. Aber soll 2020 eben nicht sein. Noch nicht;-). Bleibt gesund und auf ein weiter erfolgreiches, spannendes Börsenjahr, das zum Traden und Investieren einlädt wie nie zuvor. Eure Basis für Euer Vermögen ist dieses Jahr 2020!