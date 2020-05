So hieß es in der betreffenden Kommentierung „Canopy Growth - Nun muss es aber gelingen!“ vom 22.05. unter anderem „[…] Zuletzt konnte die Aktie jedoch wieder Boden gutmachen. Auf der Oberseite wurden die 20,0 CAD zurückerobert. Die Aktie näherte sich mit großen Schritten dem zentralen Widerstandsbereich 23 / 25 CAD. Es bleibt dabei: Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie über die 25,0 CAD, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen. In diesem Fall könnte es durchaus zur Ausdehnung der Bewegung auf 30,0 CAD kommen. Die 18,2 CAD sollten nun nicht mehr unterschritten werden, anderenfalls wäre die bereits thematisierte Neubewertung der Lage notwendig.[…]“.



Am Freitag (22.05.) konnte die Aktie noch einmal deutlich zulegen und beendeten den Handel mit einem Tagesplus von über 6 Prozent. In der Vergangenheit gab es bereits deutlich größere Tagesgewinne, doch von der Relevanz her, war es einer der wichtigsten seit längerer Zeit. Mit einem Tagesschluss von 27,1 CAD konnte die Aktie eine womöglich richtungsweisende Entwicklung einläuten, indem sie sich fürs Erste von der Zone 25 / 23 CAD lösen konnte. Aktuell trifft sie auf ihre 200-Tage-Linie. Sollte auch diese bullisch gekreuzt werden können, wäre das ein weiteres wichtiges Signal in Richtung 30,0 CAD und möglicherweise darüber hinausgehend in Richtung 34,0 CAD.

Kurzum: Das Chartbild hat sich durch den Vorstoß über die 25,0 CAD deutlich aufgehellt, doch Obacht ist nach wie vor auf der Unterseite geboten. Bereits ein erneuter Rücksetzer unter die Zone 25 / 23 CAD würde die Lage erheblich eintrüben. Auf der Oberseite liegen die nächsten potentiellen Bewegungsziele bei 30,0 CAD und 34,0 CAD.