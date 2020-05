In den vergangenen Handelstagen zeigte sich an den Finanzmärkten ein überwiegend freundliches Bild.

18. - 22. Mai 2020



Diese Woche: Freundlich, aber China verstimmt zum Wochenschluss

In den vergangenen Handelstagen zeigte sich an den Finanzmärkten ein überwiegend freundliches Bild. Die großen Aktienbörsen konnten trotz der am Freitag im Zusammenhang mit China/Hongkong aufkommenden Moll-Töne mehrheitlich zwischen zwei und vier Prozent zulegen. Bei den Staatsanleihen tendierten US-Schatzanweisungen und Bundespapiere weitgehend seitwärts. Am Markt für Peripherie-Staatsanleihen war die Stimmung freundlich, rückläufige Renditen prägten das Geschehen.

Nach einer insgesamt sehr erfreulichen Entwicklung an den Finanzmärkten trübte sich am Freitag die Stimmung unter den Marktteilnehmern wieder etwas ein. Es gab weniger gute Nachrichten aus Asien. China hat im Rahmen des Nationalen Volkskongresses ein neues Sicherheitsgesetzt für die Sonderverwaltungszone Hongkong eingereicht. Dies dürfte zu weiteren Spannungen mit den USA führen, zumal sich in den letzten Wochen die Stimmung zwischen den beiden Großmächten verschlechtert hat. Der Phase 1-Deal im Handelsstreit wurde dabei immer wieder in Frage gestellt. Darüber hinaus hat China erstmals seit vielen Jahren auf ein Wachstumsziel verzichtet und damit seine BIP-Prognose kassiert. Zwar wurden weitere wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen beschlossen, letztlich haben die Signale aus Asien aber für etwas Verunsicherung gesorgt.

Für Auftrieb sorgten hingegen Nachrichten des US-Pharmaunternehmens Moderna, das bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus über positive Ergebnisse in der klinischen Phase 1-Studie berichtete. Phase 2 und Phase3-Tests stehen allerdings noch aus, aber die Märkte reagierten insgesamt sehr euphorisch auf die Nachrichten. Die Moderna-Aktie stieg zum Wochenauftakt von 67 auf in der Spitze 87 US-Dollar an. Allerdings fiel die Aktie am Donnerstag wieder auf den Vorwochenschluss zurück. Zum Vergleich: Zum Jahresauftakt 2020 notierte das Papier noch knapp unterhalb von 20 US-Dollar.

EWU-Aufbaufonds

Die Veröffentlichung eines von Deutschland und Frankreich favorisierten EU-Wiederaufbaufonds im Volumen von 500 Milliarden Euro wurde von den Finanzmärkten in einer ersten Reaktion positiv aufgenommen. Pro Jahr könnten im Rahmen dieses auf drei Jahre angelegten Verfahrens mittels einer Erhöhung der Ausgabenobergrenzen etwa 165 Milliarden Euro an zusätzlichen Haushaltsmitteln generiert werden. Eine EU-weite Einigung und die bedarfsgerechte Verteilung der Mittel wird allerdings nicht einfach werden. Einige Länder (Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden) sind dabei, einen Gegenvorschlag zu erarbeiten. Jedenfalls sind zähe Verhandlungen innerhalb der EU zu erwarten.