Politische Entscheidungsträger könnten weltweit unter Umständen Mühe haben, eine dauerhafte Beeinträchtigung der Arbeitsmärkte zu verhindern.

25.05.2020 -Das britische Programm zur Arbeitsplatzsicherung deckt das Einkommen freigestellter Beschäftigter zu 80 % ab (max. 2.500 GBP pro Monat). Obwohl das System stark in Anspruch genommen wurde und fast 70 % der Unternehmen davon Gebrauch machen, um einen Teil ihres Personals zu bezahlen, zeigen die jüngsten Daten zur Erwerbslosigkeit, dass einige trotzdem ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung erhöhten sich im April auf 5,8 %, ein Indiz dafür, dass die Arbeitslosenquote in den kommenden Monaten steigen wird. Wir sind besorgt, dass politische Entscheidungsträger weltweit unter Umständen Mühe haben werden, eine dauerhafte Beeinträchtigung der Arbeitsmärkte zu verhindern, was wiederum eine wirtschaftliche Erholung verlangsamen könnte.



