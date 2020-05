McDonald’s Aktie – Ist die Luft schon raus?

Die McDonald’s Aktie gilt als lukrativer Dividendenzahler und ist bei Investoren beliebt. Der Kurs der Aktie steigt seit Jahrzehnten(!) und ist innerhalb der letzten Jahre noch einmal förmlich in die Höhe geschossen. Zwischen 2015 und 2019 hat sich der Preis der Aktie mehr als verdoppelt. Zu verdanken ist das einer geänderten Geschäftsstrategie von McDonald’s, mit der das Unternehmen seine Profitabilität enorm gesteigert hat. An der Börse kam diese Strategie sehr gut an, was sich an der Entwicklung des Aktienkurses ablesen lässt. Wie McDonald’s dieses Kunststück schaffte und ob auch du als Aktionär davon profitieren kannst, erfährst du in dieser Analyse.

McDonald’s verdient sein Geld durch die Einnahmen in den eigenen Restaurants und durch Lizenzzahlungen der Franchisenehmer. Fast jeder weiß, dass McDonald’s ein Franchise ist. Bis vor kurzem war jedoch auch ein guter Anteil der Restaurants im Unternehmensbesitz. Das hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Im Jahr 2015 legte McDonald’s einen Plan für eine neue Unternehmensstrategie vor. Damals waren ungefähr 80 Prozent der Restaurants im Besitzt von Franchisenehmern. Die neue Strategie sah vor, diesen Anteil auf 95 Prozent zu erhöhen. Dieser Plan ist inzwischen weit vorangeschritten. Ende 2019 waren 93 Prozent der McDonald’s Restaurants lizenziert. Das Ziel von 95 Prozent ist damit also fast erreicht. Diese Strategie hat die Profitabilität von McDonald’s enorm erhöht und ist vermutlich ein Hauptgrund für den rasanten Anstieg des Aktienkurses. Im Chart siehst du, wie sich der Preis der Aktie im Zeitraum der Strategieumsetzung entwickelt hat.

Deshalb ist McDonald’s so profitabel

Seit Jahrzehnten steigert McDonald’s den Gewinn pro Aktie ohne größere Rückschläge. Im Chart erkennst du den gleichmäßigen Anstieg von Gewinnen und Cash-Flows pro Aktie. Außerdem siehst du den Verlauf der Dividende, die ausnahmslos in jedem Jahr erhöht wurde. Schön zu sehen ist, dass die Dividende stets nachhaltig aus den Gewinnerhöhung finanziert wurde.

McDonald’s war schon vor der Anpassung der Unternehmensstrategie ein sehr profitables Unternehmen. Durch die standardisierten Menüs der Restaurants sind die Lieferketten sehr effizient. Ebenso sind die Marketing Ausgaben dadurch besonders effektiv. Die einheitliche Produktpalette in Verbindung mit hohen Abnahmezahlen senkt außerdem die Materialkosten enorm. Das wiederum sorgt für hohe Margen. Durch die niedrigen Kosten kann McDonald’s seinen Kunden die Produkte dennoch zu niedrigen Preisen anbieten und zeitgleich hohe Gewinne für sich selbst erzielen.

Wenn du dir die Entwicklung der Umsätze anschaust, fällt dir sicherlich der negative Verlauf in den letzten Jahren auf. Das liegt an der bereits erwähnten neuen Unternehmensstrategie. Im Jahr 2015 begann das McDonald’s damit, einen Großteil der verbleibenden Restaurants im Unternehmensbesitz in Franchises zu konvertieren. Der Umsatzverlust kommt zustande, weil die Einnahmen der Restaurants nicht mehr zum Umsatz von McDonald’s gezählt werden. Stattdessen erzielt das Unternehmen seine Umsätze mit den Lizenzgebühren, die die Franchisenehmer an McDonald’s zahlen. Allerdings fallen dadurch auch die Kosten für das Betreiben der Restaurants weg. McDonald’s muss auch weniger investieren, da es die Restaurants nun nicht mehr selbst instand halten muss. Durch die Strategie sind zwar einmalig Umsätze verloren gegangen. McDonald’s ist dadurch aber ein deutlich profitableres Unternehmen geworden. Durch die Strategie konnte die operative Marge von knapp 29% im Jahr 2015 auf mittlerweile über 41% erhöht werden. Die Lizenzgebühren sind eine stabile Einnahmequelle, ohne dass McDonald’s sich länger als Besitzer um die Restaurants kümmern muss.

Ist die Dividende sicher?

Seit McDonald’s im Jahr 1976 zum ersten Mal eine Dividende bezahlte, wurde die Ausschüttung ausnahmslos jedes Jahr erhöht. McDonald’s zahlt also nicht nur seit 44 Jahren ununterbrochen eine Dividende, sondern hat diese auch 44 Jahre in Folge gesteigert. Allein in den vergangenen 10 Jahren hat sich die Dividende mehr als verdoppelt, was einem Wachstum von 8,53 Prozent jährlich entspricht. Damit hat sich McDonald’s seinem Namen als Dividenden Aristokrat mehr als verdient. So nennt man Unternehmen, die seit 25 Jahren ununterbrochen ihre Dividende erhöht haben.

McDonald's Dividendenhistorie

Wie für Unternehmen in den USA üblich, zahlt McDonald’s seine Dividende quartalsweise. Die nächste Zahlung in diesem Jahr dürfte Mitte Juni stattfinden. Aktuell erhalten die Aktionäre 1,25 Dollar, was in etwa 1,14 Euro entspricht. McDonald’s beginnt die Dividendenerhöhungen immer mit der letzten Quartalszahlung des Jahres. Der erhöhte Betrag ist dann gleichzeitig der Betrag für die ersten 3 Quartale des Folgejahrs. Schätzungsweise werden McDonald‘-Aktionäre in diesem Jahr zum ersten Mal mehr als 5 Dollar erhalten. Geht man von 1,35 Dollar (Schätzwert) für die letzte Dividende in diesem Jahr aus, kommt man somit auf einen Betrag von 5,10 Dollar, was einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent entsprechen würde. Damit liegt die Rendite im Mittelfeld der meisten Unternehmen. Zwar gibt es andere solide Dividendenzahler mit einer höheren Rendite von 3-4 Prozent. Es gibt allerdings auch Unternehmen wie Apple, das in Folge seines enormen Kursanstiegs nur noch eine Dividendenrendite von 1 Prozent aufweisen kann.

Für die Sicherheit der Dividende ist der Grad der Verschuldung sehr wichtig. Die Verschuldung von McDonald’s ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. Genauer gesagt hat sie sich in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt. Der Hauptgrund hierfür sind Aktienrückkäufe. Eigene Aktien zurückzukaufen ist ein beliebtes Instrument von Unternehmen, um Gewinne steuereffizient an die Aktionäre fließen zu lassen. McDonald’s verwendet dieses Instrument sehr aggressiv. Von 2015 bis 2019 hat das Unternehmen insgesamt 32 Milliarden USD für Aktienrückkäufe aufgebracht. Schaust du dir in der unteren Schuldengrafik den Anstieg in diesem Zeitraum an, wird dir auffallen, dass das in etwa dem Betrag des Anstiegs in diesem Zeitraum entspricht. Die steigenden Schulden sind die Balken in rot. Der Wert der zurückgekauften Aktien ist in Gelb dargestellt.

Vielleicht fragst du dich jetzt ob Aktienrückkäufe finanziert durch die Aufnahme von Schulden nachhaltig sind. Mögliche Zweifel sind tatsächlich nicht unberechtigt. Grundsätzlich kann ein Unternehmen nicht unbegrenzt Schulden aufnehmen, um Aktien zurückzukaufen. Dadurch würden die Aktionäre auch nichts hinzugewinnen, weil das Geld für die Rückkäufe inklusive der Zinsen irgendwann zurückgezahlt werden muss. Bei McDonald’s haben die Rückkäufe außer einen direkten Beglückung der Aktionäre durch einen größeren Anteil am Unternehmen pro Aktie auch einen taktischen Hintergrund. Um einen Exkurs in die Finanzwirtschaft zu machen: Eigenkapital ist für Unternehmen wie McDonald’s wesentlich teurer als Fremdkapital. McDonald’s hat durch die Aktienrückkäufe Stück für Stück teures Eigenkapital gegen billigeres Fremdkapital ausgetauscht. Das erhöht zwar die Verschuldung, senkt aber die Kapitalkosten. Eine höhere Verschuldung bedeutet aber gleichzeitig auch ein höheres Risiko. Da McDonald’s allerdings stabile Erträge erzielt, ist die Gefahr, durch die Schuldenlast in Schieflage zu geraten, schwindend gering. Grundsätzlich halte ich den aggressiven Rückkauf eigener Aktien deshalb nicht für problematisch. Vor allem bei den aktuell historisch niedrigen Zinsen macht diese Taktik Sinn. McDonald’s muss sich zudem keine Sorgen machen die Zinsen auf die Schulden nicht bedienen zu können. Der Operative Gewinn war 2019 mehr als 7 Mal so groß wie die Zinslast.

Die Dividende ist also nicht durch die Schulden bedroht. Auch die Auszahlungsquote bietet keinen Grund zur Sorge. Sie gibt an, welchen Anteil des Gewinns/Free Cash-Flows ein Unternehmen für die Dividende aufbringen muss. Bei McDonald’s sind das momentan in etwa zwei Drittel. Theoretisch könnte McDonald’s also die Dividende erhöhen, indem es die Auszahlungsquote erhöht. Tatsächlich ist die Quote über die Jahre hinweg angestiegen. Ich gehe aber davon aus, dass sie auf dem aktuellen Niveau von leicht unter 70 Prozent bleiben wird, um eine gewisse Flexibilität zu erhalten. Dividendensteigerung müssen zukünftig also aus dem Gewinnwachstum kommen.

Beim Gewinn hat McDonald’s in den letzten Jahren kräftig zugelegt. Zwar sind zunächst Umsätze durch die Re-Franchising Strategie verloren gegangen. Die Profitabilität hat sich aber stark verbessert. Das kannst du am Anstieg der Operativen Marge erkennen. Der Umsatzrückgang war außerdem eine einmalige Sache. Die Umsätze dürften also in Zukunft wieder steigen. Davon wird dann durch die höheren Margen deutlich mehr als Gewinn hängen bleiben. Du kannst also auch in Zukunft mit steigenden Dividenden rechnen.

Ist die McDonald’s Aktie günstig bewertet?

Obwohl der Preis der McDonald’s Aktie in den letzten stark gestiegen ist, halte ich die Aktie noch nicht für überbewertet. Die Dynamische Aktienbewertung des Aktienfinders ermittelt einen fairen Wert Dividende von 206 USD. Der Wert liegt damit 12% über dem aktuellen Kurs von 184 USD. Diesen Fairen Wert erhältst du, wenn du den Bewertungszeitraum im Jahr 2017 startest. Ich habe mich für diesen Zeitraum entschieden, weil der das neue, deutlich profitablere Unternehmen deutlich besser abbildet als ein längerer, früher beginnender Zeitraum. Den Bewertungszeitraum früher starten zu lassen, würde den Verbesserungen die McDonald’s in den letzten Jahren erzielt hat, nicht gerecht werden.

Man muss allerdings noch erwähnen, dass die fairen Werte basierend auf Cash-Flows und Gewinnen sich näher am aktuellen Kurs bewegen. Aufgrund sinkender Gewinne und Cash-Flows im laufenden Geschäftsjahr haben diese fairen Werte außerdem eine niedrigere Prognose für 2020. Du erkennst aber auch, dass sich die Werte anschließend wieder schnell erholen sollten. Die Einbußen durch die Corona Pandemie sind meines Erachtens nur temporär. Deshalb sollte der Gewinn und damit auch der faire Wert in den Folgejahren wieder steigen.

Fazit: Der McDonald’s Aktie geht die Puste noch lange nicht aus

McDonald’s hat sich in den letzten Jahren als Unternehmen stark weiterentwickelt. Die Re-Franchising Strategie war ein Erfolg auf ganzer Linie. Durch die sicheren, regelmäßigen Lizenzeinnahmen und niedrigeren Kosten wird McDonald’s die Dividende auch in Zukunft erhöhen können. Der starke Anstieg des Aktienkurses ist gerechtfertigt, weil McDonald’s heute ein deutlich besseres Unternehmen als noch vor 5 Jahren ist. Trotz des Kursanstiegs halte ich die Aktie zudem nicht für teuer, wenn man die Qualität des Unternehmens berücksichtigt. Falls du dennoch auf einen Preisabschlag wartest, kannst du beispielsweise im Aktienfinder einen Preisalarm setzen, um im Falle eines Kursrückgangs zuschlagen. Eine andere Variante wäre ein Aktienkauf über einen Aktien-Sparplan, wie wir es im Starterdepot vormachen.

