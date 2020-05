Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle überschrieben wir am 18.05. noch mit „Nur ein Strohfeuer?“ und thematisierten darin die gerade angelaufene Erholung in der Aktie. Nun, einige Handelstage später, ist festzuhalten, dass diese Erholung noch immer läuft und sie mittlerweile wichtige Etappenziele erreichen konnte.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem „[…]In den vergangenen Wochen hielt der wichtige Unterstützungsbereich 2,1 / 2,0 CAD dem Abwärtsdruck zunächst Stand. Insofern konnte man diesem Bereich eine hohe Relevanz zubilligen. Als er zur Mitte der vergangenen Woche doch nachgeben musste, entwickelte sich wenig überraschend starkes Abwärtsmomentum. Die Aktie fand sich rasch im Bereich von 1,54 CAD wieder. Nachdem bereits am Donnerstag erst Vorboten einer Gegenbewegung auszumachen waren, legte die Aktie am Freitag noch eine Schippe drauf und stieß wieder in den Bereich von 2,0 / 2,1 CAD vor. Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie signifikant über die 2,1 CAD ausbrechen, um eine weitere wichtige Weichenstellung zu erzwingen. Ein starker Wochenauftakt wäre daher wichtig. Die nächste Bewährungsprobe würde dann im Bereich von 2,4 CAD warten. Sollte es auch darüber gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden. Auf der Unterseite haben nun die 1,54 CAD als frisches 52-Wochen-Tief als Unterstützung eine zentrale Bedeutung.“

In der Folgezeit konnte die Aktie den Druck auf der Oberseite aufrechterhalten. Der Bereich von 2,0 / 2,1 CAD wurde zurückerobert. Die Aktie etablierte sich (fürs Erste zumindest) darüber. Aktuell ist ein Vorstoß in Richtung 2,4 CAD zu beobachten. Diese Marke hatten wir bereits in unserer letzten Kommentierung als aus unserer Sicht relevant eingestuft. Ein Ausbruch über die 2,4 CAD wäre ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Aktie. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 2,0 CAD gehen.

Kurzum: Das Chartbild hat sich in den letzten Handelstagen aufgehellt. Vor allem der Umstand, dass es der Aktie gelang, sich oberhalb von 2,1/2,0 CAD festzusetzen, trägt hierzu bei. Die Rückeroberung der 38-Tage-Linie sowie der Bruch des bis dato dominierenden Abwärtstrends sind weitere Aspekte. Zwei Punkte sind nun kurzfristig wichtig: Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 2,0 CAD gehen (das würde die Aktie in ihren Ambitionen zurückwerfen) und auf der Oberseite muss es über die 2,4 / 2,5 CAD gehen.