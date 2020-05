FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit weiteren Gewinnen dürfte am Montag der Dax an seine starke Vorwoche anknüpfen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 1,06 Prozent auf 11 191 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird 0,9 Prozent höher erwartet.

In der Vorwoche hatte der Dax mit einer Rally von fast sechs Prozent die runde Marke von 11 000 Punkten zurückerobert. Zum Wochenauftakt ist wegen feiertagsbedingt geschlossener Börsen in London und den USA mit einem ruhigen Handel zu rechnen.