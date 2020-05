Portfolio Manager präsentieren ausgewählte Investmentkonzepte. Die Analysten der Scope Fondsselektion stellen kritische Fragen. Die ersten drei Themen und Termine stehen bereits fest.

Für drei Portfolio Manager Konferenzen sind Anmeldungen bereits möglich

Die ersten drei Termine für Portfolio Manager Konferenzen stehen bereits fest. Für das erste Thema “Searching for Yield? Asian Bonds, the Center of Growth” am 26. Mai hat Scope Joep Huntjens von NN Investments Partners eingeladen. Der Geschäftsführer der Scope Analysis, Said Yakhloufi, sowie der Leiter der Fondsselektion, Andre Härtel, werden die Konferenz moderieren und mit Fragen begleiten.

