FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit weiteren Gewinnen hat am Montag der Dax an seine starke Vorwoche angeknüpft. Kurz nach der Eröffnung belief sich das Plus für den deutschen Leitindex auf 1,08 Prozent bei 11 193,57 Punkten. In London und New York sind die Börsen zum Wochenauftakt feiertagsbedingt geschlossen und fallen als Impulsgeber aus, sodass hierzulande der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen dürfte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte rückte um 0,94 Prozent auf 24 820,74 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,85 Prozent hoch.