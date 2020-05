Die guten Nachrichten zur Wirecard Aktie zuerst: Der DAX-Titel konnte am Freitag weiterhin deutlich eine zuvor zurückeroberte charttechnische Signalmarke halten. Mit einem Tagestief bei 81,81 Euro kamen die Unterstützungen zwischen 79,68/80,08 Euro und 81,38/81,90 Euro zwar ins Visier, aber zu keiner Zeit in Gefahr, erneut unterschritten zu werden. In der Woche zuvor hatte ein Break unter diese Marke einen Sturz auf 72 Euro ...