Die Aktie des Internethändlers konnte zuletzt zwar auf ein neues Verkaufshoch vorstoßen und damit einhergehend eine neues Kaufsignal generieren, doch so richtig überzeugend ist die ganze Vorstellung noch nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.04. hieß es unter anderem „[…]Die Aktie verpasste es zwar, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen, doch gleichzeitig dehnte sich die Konsolidierung nicht wie befürchtet aus. Im Ergebnis lässt sich der Kursverlauf der letzten Handelstage in das Korsett einer Wimpelformation (orange) pressen. Diese durchaus ambivalente Formation spiegelt die aktuelle abwartende Haltung der Marktakteure auch aus charttechnischer Sicht wider. Der Wert ist nach wie vor überkauft. Daran haben auch die letzten Handelstage nicht wirklich etwas geändert. Zur Wahrung der mittelfristigen Perspektiven ist es unverändert wichtig, dass sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 2.185 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) abspielen. Sollte es darunter gehen, werden die Karten neu gemischt. Auf der Oberseite würde hingegen ein Ausbruch über die 2.460 US-Dollar ein frisches Kaufsignal liefern und die Tür weit öffnen… […].“



In der Folgezeit löste die Amazon-Aktie die Wimpelformation auf und schaukelte sich zunächst auch über die 2.460 US-Dollar, musste dann allerdings einen Rücksetzer auf knapp 2.250 US-Dollar hinnehmen. Die Aktie fasste daraufhin frischen Mut und attackierte auf der Oberseite.

Dieser Vorstoß erlangte rasch Relevanz, als er erneut über die 2.460 US-Dollar und schließlich auch über 2.475 US-Dollar führte. Zwischenzeitlich markierte die Aktie bei 2.525 US-Dollar ein neues Verlaufshoch.

Kurzum: Trotz des frischen Kaufsignals vermochte es die Aktie bislang nicht, sich entscheidend von den vorherigen Hochs (2.475 / 2.460 US-Dollar) zu lösen. Diese üben noch immer eine gewisse Anziehungskraft auf den Kurs aus. Hier muss die Aktie unbedingt nachbessern; sprich, die Aufwärtsbewegung auf der Oberseite weiter ausdehnen. Auf der Unterseite spielen sich Rücksetzer idealerweise oberhalb von 2.460 US-Dollar ab. In jedem Fall sollte es nun nicht mehr unter das letzte Verlaufshoch bei 2.250 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt, was wiederum dem bullischen Szenario insgesamt Vorteile verschaffen sollte.