Das Kaliber der Experten, die Champignon Brands (CSE SHRM / WKN A2PZ48) in seinem Board of Directors versammeln kann, beeindruckt immer wieder. Nachdem man zuletzt Herrn Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs (WKN A2N7AA), und zuvor schon den ehemaligen Präsidenten von Red Bull Canada Jim Bailey in das Gremium berufen hatte, folgt nun ein weiterer, renommierter Experte auf dem Feld der geistigen Gesundheit.

Denn wie Champignon aktuell bekannt gibt, konnte man nun auch Dr. Bill Wilkerson für das Board des Unternehmens gewinnen. Dr. Wilkerson ist ein mehrfach preisgekrönter Pionier im Bereich der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Von 1998 bis 2012 leitete er eine in Kanada ansässige internationale Initiative zur Anwerbung wichtiger Arbeitgeber zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Arbeitnehmern und führte den Begriff und das Konzept der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz ein. Dr. Wilkerson war zuvor Präsident eines der größten kanadischen Unternehmen für Gesundheitsleistungen, Liberty Health, und hatte leitende Positionen bei der Royal Bank of Canada, CBC und dem Toronto Symphony Orchestra inne.