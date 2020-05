Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien stehen vor einem großen Comeback. Welche Werte die größten Gewinnchancen eröffnen, können sie in unserem brandaktuellen Sonderreport hier kostenlos abrufen.

Das denken sich die Aktionäre beim heutigen Blick auf den Verlauf des Aktienkurses. Demnach zeigt sich ein rasanter Anstieg des Aktienwertes im Gegensatz zur Vorwoche. Das norwegische Unternehmen mit Sitz in Oslo liefert Lösungen für die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.

Diese Entwicklung scheint durch das Handeln von Jon André Løkke, dem Chef des Unternehmens, beeinflusst worden zu sein. Letzte Woche wurde bekannt, dass der CEO 6 Millionen Aktienoptionen zum Preis von 3 Norwegischen Kronen erwerben konnte, die ihm bei der Ernennung zum CEO gewährt worden waren. Anschließend wurden 4,5 Millionen Aktien von ihm zum Preis von 11,77 Norwegischen Kronen verkauft.

Heute kratzt der Aktienwert an der Marke von 1,20 Euro, was ein 3-Monats-Hoch für den Aktienkurs bedeuten würde. Im Gegensatz zum Freitag würde der Wert also um ungefähr 5,5 Prozent steigen. Diese Entscheidung des CEO scheint Nel ASA neuen Schwung zu geben und man ist bereit neue Bestleistungen aufzustellen.

