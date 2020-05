Columbia Threadneedle: Corona-Erholung dürfte U-förmig verlaufen

„Bei einem länger andauernden wirtschaftlichen Shutdown könnte sich die Rezession bis in das Jahr 2022 erstrecken“, schreibt Paul Doyle, Leiter europäische Aktien außerhalb Großbritanniens bei Columbia Threadneedle Investments, in einem aktuellen Kommentar. „Der erste Schock könnte sich rasch legen, es besteht jedoch das Risiko einer länger andauernden negativen Rückkopplung.“

In jedem Fall wird die Corona-Krise nach Ansicht von Columbia Threadneedle zahlreiche längerfristige Auswirkungen haben. Doyle: „Die Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund der in China verhängten Ausgangsbeschränkungen untermauern die Einschätzung, dass die Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer zu weit gegangen ist.“ Beispielsweise würden 80 Prozent der in den USA verabreichten Antibiotika in China hergestellt. „Wer auch immer der nächste US-Präsident wird, er wird unter enormem politischem und sozialem Druck stehen, das Offshoring wieder umzukehren.“ In Europa wurde das Schengen-Abkommen, mit dem ein System der offenen Grenzen begründet wurde, ausgesetzt. „Es ist nicht klar, wann die wiedereingeführten Grenzkontrollen aufgehoben werden, auch wenn die Freizügigkeit der Unionsbürger als Eckpfeiler der EU eingestuft wird. Die Regeln des Vertrags von Maastricht zur Haushaltsdisziplin wurden über den Haufen geworfen.“