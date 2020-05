× Artikel versenden

Anlegerverlag PowerCell mit deutlichem Plus zum Start der Woche!

Obwohl die Nachrichten zum schwedischen Unternehmen in der letzten Woche etwas zurückgingen, kann heute zum Start der Woche ein deutliches Plus verzeichnet werden. Die Aktionäre fragen sich heute woran das liegen könnte, trotzdem wird dies zufrieden hingenommen. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien stehen vor einem großen Comeback. Welche Werte die größten Gewinnchancen eröffnen, können sie in unserem […]





